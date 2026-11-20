Meta переглядає терміни досягнення нульових чистих викидів до 2030 року, оскільки попит на інфраструктуру для штучного інтелекту зріс швидше, ніж розгортання чистої енергетики та інших низьковуглецевих рішень. Про це компанія повідомила у своєму звіті зі сталого розвитку за 2026 рік, пише Anadolu Agency.

Meta заявила, що повторно оцінює графік, послідовність дій і проміжні етапи, зокрема часові межі цілі щодо нульових чистих викидів до 2030 року. Нової дати компанія поки не назвала та пообіцяла оприлюднити результати перегляду.

Викиди та споживання електроенергії зросли

Чисті викиди парникових газів Meta у 2025 році зросли на 45% — до 11,8 млн метричних тонн у CO2-еквіваленті. Основними чинниками компанія назвала закуплені товари, послуги та капітальне обладнання.

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Споживання електроенергії за рік збільшилося на 35%, оскільки Meta ввела в експлуатацію додаткові центри обробки даних. Серед перешкод для виконання кліматичних зобов'язань компанія назвала тривалі черги на підключення до електромереж, затримки з отриманням дозволів, недостатню пропускну здатність мереж передачі електроенергії та розвиток ланцюгів постачання низьковуглецевих матеріалів і обладнання.

Інвестиції у чисту енергію

Водночас Meta заявила, що в 2025 році, шостий рік поспіль, зіставила 100% свого річного споживання електроенергії з чистою та відновлюваною енергією. Компанія уклала контракти на понад 10 гігаватів нових потужностей чистої енергетики, довівши загальний обсяг законтрактованих потужностей до понад 30 гігаватів у семи країнах і 28 штатах США.

За даними Meta, постачальники, на яких припадає 62% її викидів, уже встановили науково обґрунтовані цілі зі скорочення викидів. Роком раніше цей показник становив 48%. Компанія також називає довгостроковою метою досягнення нульових чистих викидів у всьому ланцюгу створення вартості.

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