Meta підтримає 25 електровантажівок між Каліфорнією та Аризоною — Electrek

Компанія Meta уклала з оператором електричних вантажівок Nevoya угоду про запуск 25 акумуляторних електричних тягачів Class 8 на трасі Interstate 10 у США, між Сан-Бернардіно в Каліфорнії та Фініксом в Аризоні. За даними Electrek, Nevoya розраховує вивести вантажівки на маршрут у 2027 році.

Підтримка без власних перевезень

Meta не купуватиме тягачі, не найматиме водіїв і не перевозитиме власну продукцію. Натомість компанія підтримуватиме чистіші перевезення інших вантажів через сертифікати екологічних атрибутів (EAC). Цей механізм вуглецевих кредитів дає компаніям змогу зараховувати переваги від зниження викидів завдяки електровантажівкам, не експлуатуючи їх самостійно.

Керівниця стратегії досягнення нульових викидів Meta Девон Лейк заявила, що багаторічні домовленості можуть допомогти компанії працювати з викидами Scope 3. За її словами, вантажні перевезення є частиною викидів, пов’язаних із будівництвом та експлуатацією дата-центрів Meta.

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Другий маршрут за участю Meta

Раніше Meta входила до альянсу покупців Center for Green Market Activation, чиї спільні закупівлі EAC підтримали перше розгортання Nevoya: 63 вантажівки на маршруті між Х’юстоном і Далласом у травні. Нова домовленість є окремою угодою лише між Meta та Nevoya.

Nevoya очікує, що 25 нових тягачів щороку долатимуть приблизно 4 млн миль вантажних перевезень. За даними джерела, угода також створює для Meta основу для можливого відкриття нових коридорів електричних вантажних перевезень у майбутньому.

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