Meta повідомила про запуск відеочатів з ШІ-аватаром Muse у США — TechCrunch

Компанія Meta повідомила, що відкрила для всіх користувачів у США функцію Muse Voice, яка дає змогу здійснювати дзвінки та спілкуватися у відеочаті з її ШІ-агентом Muse. Під час розмови агент представлений анімованим цифровим аватаром, який користувачі можуть налаштовувати на власний розсуд.

Про запуск повідомляє TechCrunch. Функцію відеоспілкування Meta вперше представила на конференції для розробників Connect у вересні. Для її роботи компанія використовує технології Muse Realtime Avatar і Muse Realtime Voice.

Аватар для розмов у реальному часі

За даними Meta, користувачі можуть обирати вигляд аватара: він може нагадувати людину, тварину або іншого персонажа. Анімований аватар має прізвисько Jolly. Під час діалогу він використовуватиме ледь помітні вирази обличчя та жести, що відповідатимуть тону розмови.

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Директор Meta зі штучного інтелекту Александр Ванг також показав у X демонстрацію роботи Muse. У відео він спілкувався з аватаром у вигляді пухнастого білого собаки та жартував про публікацію мемів у соцмережі.

Підтримка платформ і майбутній пристрій

Розмови з Muse у реальному часі вже підтримуються на мобільних пристроях, у вебверсії та на Mac. Згодом Meta планує додати цю можливість до своїх AI Glasses і майбутнього пристрою Muse Charm.

До кінця року компанія також планує випустити носимий пристрій для Muse, який TechCrunch порівнює з Tamagotchi. На його невеликому екрані відображатиметься цифровий аватар, із яким можна буде говорити та доручати йому виконання завдань.

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