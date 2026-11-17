Meta уклала технологічне партнерство з компанією візуальних ефектів та анімації DNEG, у межах якого популярні фільми перетворюватимуть на стереоскопічний 3D-контент для Meta VR Glasses. Випуск пристрою запланований на весну 2027 року, повідомляє Variety.

Перші фільми для окулярів

Команда DNEG Stereo вже почала роботу над кількома стрічками. Серед них — The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Meta та Lionsgate конвертують фільм у 3D за участю DNEG і режисера Френсіса Лоуренса. Стрічка має вийти в кінотеатрах у 3D 20 листопада, а після завершення театрального прокату стане доступною для Meta VR Glasses.

Окуляри матимуть 5K micro-OLED-дисплей Infinite Display із щільністю 37 пікселів на градус. У DNEG заявили, що така роздільна здатність дасть змогу створювати 3D-версії з чіткістю, порівнюваною з кінотеатральною. В окремих проєктах команда також планує виходити за межі традиційного кадру, щоб створювати нові імерсивні епізоди.

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Досвід DNEG у 3D-конвертації

DNEG працює зі стереоконвертацією понад 15 років і, за даними компанії, першою перетворила повнометражний голлівудський фільм на стереоскопічне 3D. Її роботи в цьому напрямі відзначали нагородами, зокрема за фільми Gravity Альфонсо Куарона та Mission: Impossible – Fallout Крістофера Маккворрі.

Серед новіших 3D-конвертацій DNEG — Spider-Man: Brand New Day, Supergirl і ігровий фільм How to Train Your Dragon. Компанія також працює над проєктами Ramayana: Rise of a Legend, Blade Runner 2099, The Cat in the Hat і третім сезоном серіалу The Lord of the Rings: The Rings of Power.

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