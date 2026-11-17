Meta почала тестувати окремий застосунок Direct для листування в Instagram у Туреччині та Таїланді. Сервіс дає змогу спілкуватися в особистих і групових чатах та доступний як користувачам Instagram, так і тим, хто не має облікового запису в соцмережі, повідомляє TechCrunch.

Листування без облікового запису Instagram

Зареєструватися в Direct у двох країнах тестування можна за електронною поштою або номером телефону. Власники акаунтів Instagram можуть увійти до нового застосунку за тими самими даними, а їхні наявні листування синхронізуватимуться між Direct та Instagram.

У Meta зазначили, що Direct призначений для приватного й групового спілкування з друзями та родиною. Застосунок містить звичні функції месенджера, зокрема реакції, голосові повідомлення та емодзі.

Функції та налаштування безпеки

Серед додаткових можливостей Direct — функція Draw для малювання безпосередньо в чатах, а також Notes — короткі статуси, що відображаються у верхній частині особистих повідомлень Instagram. Користувачі також можуть створювати власні стікери, додавати аудіоефекти до відповідей і змінювати фони чатів за допомогою тем.

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Почати листування з користувачем або додати його до групового чату зможуть лише люди з його контактів або ті, з ким він уже пов’язаний. У Direct можна поскаржитися на контакт, заблокувати, обмежити або видалити його.

Компанія заявила, що використовуватиме технологію оцінювання віку для виявлення потенційно неприйнятних взаємодій за участю неповнолітніх. Батьки матимуть інструменти контролю, зокрема зможуть бачити, з ким листуються їхні підлітки, керувати налаштуваннями безпеки та встановлювати щоденні ліміти використання. Для підлітків, які входять через дані Instagram, діятимуть такі самі обмеження листування, як у Teen Accounts Instagram.

Meta не повідомила, чи та коли Direct стане доступним в інших країнах.

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