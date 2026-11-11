Meta випускає оновлення для ШІ-окулярів через нагрівання від вологи — Engadget

Meta розгортає оновлення програмного забезпечення для фірмових ШІ-окулярів через рідкісну проблему: деякі пристрої можуть ставати занадто теплими, якщо всередину потрапляє волога. Компанія пропонує безкоштовну заміну користувачам, які зіткнулися з такою несправністю, повідомляє Engadget.

Оновлення версії 130

Оновлення до версії 130 поширюють для власників фірмових оправ Meta моделей Adventurer, Fury, Starfire, Nova та Capri. За даними компанії, воно має забезпечити найкращу роботу пристроїв. Розгортання вже почалося, однак надходження оновлення до всіх користувачів може тривати близько доби.

Встановити нову версію можна у застосунку Meta AI: у налаштуваннях слід перейти до розділу Glasses, а потім — Updates. Meta закликає всіх власників своїх окулярів оновити програмне забезпечення, хоча, за оцінкою компанії, проблема стосується лише невеликої кількості пристроїв.

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Безкоштовна заміна

Представник Meta заявив, що проблема виникала, коли волога потрапляла всередину окулярів. Компанія порівняла роботу виправлення з автоматичним вимкненням смартфона, коли йому потрібно охолонути.

За інформацією Meta, причиною може бути потрапляння до пристрою надмірної кількості вологи або поту. Якщо окуляри несподівано вимкнуться, користувач отримає push-сповіщення з рекомендацією звернутися до служби підтримки Meta для безкоштовної заміни.

Meta також заявляє, що її ШІ-окуляри мають захист від води за стандартом IPX4, тобто є безпечними у разі легкого дощу. Водночас окуляри Oakley і Ray-Ban, за даними компанії, цією проблемою не зачіпає.

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