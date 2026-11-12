Метааналіз 48 досліджень показав користь активності при хронічних хворобах — News-Medical

Науковці з Китаю проаналізували 48 контрольованих досліджень і дійшли висновку, що фізична активність може поліпшувати артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і кардіореспіраторну витривалість у людей із хронічними захворюваннями або ризиком їх розвитку. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі Scientific Reports.

Які показники змінилися

Дослідники проаналізували 93 оцінки ефекту фізичної активності з відібраних робіт. Вправи статистично значуще поліпшували систолічний і діастолічний артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень та максимальне споживання кисню VO₂ max — показник кардіореспіраторної витривалості.

Значущі поліпшення виміряних показників виявили серед учасників із гіпертензією та діабетом. Водночас метааналіз не встановив статистично значущого впливу на індекс маси тіла, показники фізичного та психічного здоров’я. У підгрупі людей із серцево-судинними хворобами загальний результат також не був статистично значущим, однак вона охоплювала лише шість оцінок ефекту.

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Дані щодо типів вправ

У первинному аналізі статистично значущий сумарний ефект показали лише аеробні вправи. Для силових тренувань, а також поєднання аеробних і силових навантажень висновки були менш певними, оскільки довірчі інтервали включали можливу відсутність ефекту.

Автори не виявили статистично значущих відмінностей між видами вправ, тому жоден із них не можна вважати доведено кращим. Дані були нерівномірними: для аеробних вправ доступними були 70 оцінок ефекту, для силових — сім, для комбінованих тренувань — 16.

Результати суттєво відрізнялися між дослідженнями, що обмежує впевненість висновків. Автори також зазначили обмеження через пошук лише англійською та китайською мовами, нерівномірне представлення регіонів і нестачу даних для частини територій. Вони наголосили на потребі у більших стандартизованих дослідженнях для визначення оптимальних виду, частоти, інтенсивності та тривалості фізичної активності.

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