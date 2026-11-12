Метааналіз пов’язав діабет 2 типу з вищим ризиком Альцгеймера — News-Medical

Систематичний огляд і метааналіз 40 досліджень пов’язав діабет 2 типу з вищим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. За даними News-Medical, в окремому аналізі скоригований відносний ризик хвороби Альцгеймера серед людей із діабетом 2 типу був на 53% вищим, ніж серед людей без цього захворювання.

Оцінка нових випадків

Дослідники також оцінили частоту появи нових випадків хвороби. За їхніми розрахунками, якщо протягом року спостерігати за 1000 людьми з діабетом 2 типу, у середньому 4,7 з них можуть захворіти на хворобу Альцгеймера.

Доктор Еммануель Адевуї пояснив, що відносний ризик дає змогу порівнювати дві групи, тоді як показник захворюваності відображає частоту нових випадків. Поєднання цих даних, за його словами, дає чіткіше уявлення про тягар хвороби Альцгеймера серед людей із діабетом 2 типу.

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Фокус на діабеті 2 типу

Адевуї, який є NHMRC Investigator Fellow у Curtin School of Population Health, зазначив, що попередні огляди нерідко об’єднували різні типи діабету або різні види деменції. Натомість цей аналіз зосередився саме на діабеті 2 типу та хворобі Альцгеймера й оцінив частоту нових випадків.

Дослідження Incidence and risk of Alzheimer’s disease in individuals with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis опублікували в журналі Alzheimer’s Research & Therapy.

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