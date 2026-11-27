Огляди наукових досліджень вказують на можливий зв’язок між контактом із котами, зокрема в дитинстві, та вищими шансами розвитку шизофренії. Водночас наявні дані не доводять, що саме коти або пов’язаний із ними паразит спричиняють це психічне захворювання, повідомляє ScienceAlert.

Роль токсоплазми

Дослідники розглядають можливий вплив паразита Toxoplasma gondii, носіями якого можуть бути коти. Людина може заразитися через контакт із забрудненими фекаліями, а також через недостатньо термічно оброблене м’ясо, ґрунт, їжу або воду. Паразит іноді здатен інфікувати клітини мозку, а токсоплазмоз у деяких випадках супроводжується маренням і галюцинаціями.

Метааналіз 17 досліджень, опублікований 2023 року, показав, що в людей, які контактували з котами, шанси на діагноз шизофренії були приблизно вдвічі вищими. Найбільше дослідження антитіл до T. gondii охопило майже 82 тисячі донорів крові в Данії та виявило статистично значущий зв’язок між антитілами до паразита й діагнозом шизофренії у частини учасників.

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Докази залишаються суперечливими

Автори огляду у Frontiers in Psychiatry зазначили, що наявні дані свідчать лише про помірне підвищення ризику симптомів психотичного спектра. Одним із можливих пояснень є зворотна причинність: люди з ранніми або субклінічними психотичними проявами, соціальною ізоляцією чи емоційним дистресом можуть частіше заводити тварин-компаньйонів, зокрема котів.

Не всі роботи підтвердили такий зв’язок. Дослідження Університетського коледжу Лондона за участю 3542 людей не виявило асоціації між володінням котом у дитинстві та рівнем T. gondii. Також воно не виявило значущого зв’язку між рівнем T. gondii у дитинстві та подальшими психотичними переживаннями. Метааналіз 2023 року також критикували за можливе неврахування досліджень із негативними результатами.

Науковці наголошують: для встановлення причинного зв’язку необхідні прямі докази наявності паразита в тканинах мозку або підтвердження того, що препарат проти паразита поліпшує симптоми в інфікованих людей. Наразі немає підстав уникати домашніх котів через страх розвитку шизофренії; потенційний ризик, якщо він існує, пов’язують передусім із контактом із забрудненим котячим наповнювачем, а не зі звичайним спілкуванням із твариною.

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