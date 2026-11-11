Метод FLIP виявив приховану екзопланету в даних Вебба — ScienceDaily

Дослідники розробили обчислювальний метод FLIP, який дав змогу виявити екзопланету, приховану на вже отриманих знімках космічного телескопа James Webb. Технологія моделює роботу інфрачервоної камери NIRCam і віднімає зображення яскравого світла зорі, що заважає побачити значно тьмяніші планети поруч із нею, повідомляє ScienceDaily.

Цифрова модель телескопа

Метод отримав назву Physics-based Learning for Imaging Planets, або FLIP. Команда створила детальну фізичну модель NIRCam — своєрідний цифровий двійник приладу. Вона враховує дрібні нестабільності та недосконалості оптичної системи, які змінюють вигляд зоряного світла на знімках.

Після цього дослідники оптимізують мільйони параметрів моделі, щоб вона якомога точніше відтворила реальні спостереження. Змодельоване світло зорі віднімають від оригінального зображення, завдяки чому можуть проявитися слабкі сигнали від планет. У тестах на вже відомих екзопланетах чутливість виявлення була у два—15 разів вищою, ніж за звичайних методів.

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Пошук у архівах James Webb

Провідний автор дослідження Родріго Феррер-Чавес із Північно-Західного університету заявив, що метод дозволяє знаходити та вивчати планети, які раніше не вдавалося побачити, хоча вони вже могли бути присутніми у даних архіву James Webb.

Роботу опублікували в журналі Nature під назвою Imaging exoplanets below the telescope stability limit. Серед співавторів — науковці Каліфорнійського технологічного інституту, Массачусетського технологічного інституту та Наукового інституту космічного телескопа.

Застосування для майбутніх місій

Автори планують удосконалювати FLIP та перевірити його роботу з іншими інструментами, зокрема телескопом Nancy Grace Roman і наземними обсерваторіями. На їхню думку, такий підхід може бути корисним і для майбутньої запропонованої місії Habitable Worlds Observatory, орієнтованої на пряме спостереження планет земного типу біля сонцеподібних зір.

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