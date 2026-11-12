Metro Bank у Великій Британії виставив себе на продаж — The Guardian

Британський Metro Bank оголосив, що відкритий до пропозицій щодо продажу. Після цієї заяви вартість акцій банку вранці зросла на 7%, а його ринкова капіталізація сягнула близько 1,3 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian.

У банку наголосили, що продаж є одним із варіантів подальшого розвитку. Якщо відповідного покупця не знайдуть, Metro Bank зможе продовжити працювати самостійно. Рада директорів одностайно вважає, що оцінювання потенційного інтересу до компанії через можливий продаж дасть змогу максимізувати можливості для створення вартості для акціонерів і принести користь усім зацікавленим сторонам.

Можливий вихід найбільшого акціонера

Успішний продаж може дозволити колумбійському мільярдеру Хайме Гілінскі Бакалю вийти з капіталу банку, який він допоміг врятувати від майже краху наприкінці 2023 року. Банкір отримав 53% акцій Metro Bank і місце в раді директорів три роки тому. Пакет він контролює через зареєстровану на Британських Віргінських островах компанію Spaldy Investments.

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Гілінскі Бакаль придбав акції по 30 пенсів у межах угоди з порятунку банку. За ціни 190 пенсів за акцію його пакет може принести близько 427 млн фунтів стерлінгів. За даними Forbes, статки 68-річного банкіра оцінюють приблизно у 16,9 млрд доларів.

Наслідки кризи та план відновлення

Metro Bank отримав пакет порятунку на 925 млн фунтів стерлінгів у 2023 році, у забезпеченні якого частково брали участь британські регулятори з Банку Англії. Після цього банк реалізує план відновлення, що передбачає активніше кредитування бізнесу та людей із нестабільними доходами.

Банк, заснований американським бізнесменом Верноном Гіллом у 2010 році, став першим новим роздрібним банком у Великій Британії більш ніж за 100 років. У 2019 році він припустився значної бухгалтерської помилки, після чого інвестори почали продавати його акції, а клієнти — виводити кошти. Це спричинило відставки керівників і тодішнього голови банку. Навесні 2024 року генеральний директор Деніел Фрумкін скоротив понад 1 000 робочих місць, а також припинив роботу відділень у неділю.

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