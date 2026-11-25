У Страсбурзі, Франція, президентка Європейського парламенту Роберта Метсола підписала бюджет Європейського Союзу на 2027 рік після його схвалення депутатами під час пленарного засідання. Документ набуде чинності 1 січня 2027 року та стане останнім річним бюджетом у межах багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021–2027 роки.

Параметри бюджету

Як повідомляє Anadolu Agency, обсяг бюджетних зобов’язань становить €199,7 млрд, а платежів — €211,5 млрд. Європейський парламент підтримав бюджет 406 голосами, проти висловилися 184 депутати, ще 69 утрималися.

Європарламент і Рада ЄС досягли домовленості щодо бюджету 11 листопада. Рада формально затвердила її 23 листопада, після чого документ винесли на остаточне голосування депутатів Європарламенту.

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Додаткове фінансування

Під час переговорів із державами-членами депутати домоглися виділення понад €300 млн додаткових коштів порівняно з первинною пропозицією Європейської комісії. Фінансування спрямують, зокрема, на дослідження, транспортні та енергетичні мережі, освіту, цивільний захист і гуманітарну допомогу.

Програма Horizon Europe отримає додаткові €21,5 млн, транспортні й енергетичні мережі — €22,5 млн, Erasmus+ — €14 млн, а Механізм цивільного захисту ЄС — €13,5 млн. Угода також передбачає збільшення видатків на гуманітарну допомогу, управління кордонами, міграційну політику, програми сусідства та безпекові спроможності інституцій ЄС.

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