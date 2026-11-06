Micron майже зупинила будівництво заводу на Тайвані через трудовий спір — Taipei Times

Американська Micron Technology майже повністю зупинила будівництво заводу з виробництва мікросхем пам’яті в Таоюані на Тайвані через затяжний трудовий спір. Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомляє Taipei Times. За словами співрозмовників видання, компанія вже поінформувала тайванських посадовців і одного з постачальників про намір призупинити роботи.

Співрозмовники стверджують, що керівництво Micron занепокоєне зростанням невизначеності, зокрема можливим скасуванням угоди з місцевою профспілкою. Компанія заявила, що її чинні операції на Тайвані тривають у звичайному режимі та що вона впевнена у збереженні безперервності постачань для клієнтів, однак прямо не прокоментувала ситуацію з комплексом у Таоюані.

Інвестиції до 4,5 млрд доларів

На комплекс Fab 11E Micron заклала від 3 млрд до 4,5 млрд доларів, зокрема на обладнання нідерландської ASML. На новому підприємстві планували виробляти DRAM і пам’ять із високою пропускною здатністю HBM, яку використовують у системах штучного інтелекту. Запуск фабрики раніше був запланований на 2028 рік.

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На майданчику ще виконують обмежений обсяг робіт, необхідних для безпеки, але після цього будівництво заморозять, стверджують співрозмовники видання. Тайвань забезпечує близько 60% глобального виробництва DRAM Micron, а також значну частину її виробництва HBM.

Суперечка щодо оплати праці

Конфлікт між Micron і працівниками загострився цього року, коли співробітники вимагали вищої компенсації на тлі рекордних прибутків від буму штучного інтелекту. Профспілка Таоюаня, що представляє менш ніж 3 тисячі працівників, вимагає розподіляти 15% операційного прибутку компанії між працівниками у світі та виплачувати заохочення лише готівкою, а не частково акціями.

Micron уклала угоду з більшою профспілкою в Таїчжуні, однак частина працівників виступає проти її умов. Профспілка Таоюаня намагається розширити членство за рахунок працівників із Таїчжуна, щоб домогтися скасування чинної угоди та відновлення переговорів. Міністерство економіки Тайваню заявило, що підтримує досягнуту компанією та профспілкою домовленість і допомагатиме сторонам врегулювати розбіжності.

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