Microsoft обійшла Nvidia за ринковою капіталізацією — Channel NewsAsia

У вівторок, 10 листопада, Microsoft обійшла Nvidia за ринковою капіталізацією та стала другою за ринковою вартістю компанією у світі. За даними Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, це сталося вперше з червня 2025 року після падіння акцій Nvidia.

Котирування компаній

Акції Microsoft знизилися на 0,4% — до 543,25 долара за папір. Водночас акції Nvidia втратили понад 6% і востаннє торгувалися приблизно по 167,11 долара за папір.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тиск на Nvidia

Reuters пов'язує падіння котирувань виробника чипів із невизначеністю щодо перспектив штучного інтелекту. Агентство також повідомило про розслідування, у межах якого з'ясовують, чи міг генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг стати ціллю операції іноземної розвідки.

Читай нас у