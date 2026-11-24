Microsoft оголосила режим Code Red — найвищий пріоритет для робіт із запобігання масштабним відмовам сервісів і реагування на них — після 24-годинного збою. Він порушив роботу Exchange Online, Outlook, Teams, ШІ-помічника Copilot та інших продуктів Microsoft 365. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на внутрішні документи, які переглянуло Reuters, компанія планує переглянути інженерні та операційні підходи.

Збій 12–13 листопада зачепив державні структури в Австралії, Японії та США, спричинив затримки в роботі трейдингових компаній і порушив комунікацію авіаперевізників. У Microsoft заявили, що інцидент не був пов’язаний із кіберактивністю або агентами штучного інтелекту. Компанія пояснила збій непоміченим дефектом масштабованості Windows, запровадженим у липні. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла публічно перепросив за перебої.

Проблеми з координацією

Президент підрозділу M365 Core Джейсон Гендерсон назвав інцидент найбільш відчутним для клієнтів за всю історію Exchange Online. За його словами, ще ніколи стільки користувачів не залишалися без електронної пошти так довго.

Корпоративна віцепрезидентка Microsoft Аманда Сільвер у службовій записці зазначила, що інженери працювали в умовах «туману війни». Під час реагування фахівці надіслали понад 11 тисяч повідомлень у 11 чатах Teams, але не могли сформувати цілісної картини гіпотез і рішень через розпорошеність діагностичних даних у внутрішніх системах відстеження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виконавчий віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна, який відповідає за Copilot, агентів і платформу, під час перегляду Code Red заявив, що уражений компонент зіткнувся приблизно з десятирічним обсягом прийнятних відмов.

Ціль — відновлення за годину

У межах Code Red Microsoft визначила п’ять напрямів роботи, серед яких обмеження навантаження, географічне розділення трафіку та механізми швидшого відновлення. Компанія прагне забезпечувати усунення подібних інцидентів у світі протягом однієї години та планує залучати ШІ-агентів для оперативнішого аналізу даних про стан систем.

Гендерсон також повідомив, що термінові оновлення для сервісів M365 Core надто повільно розгортаються у світі. В іншому недавньому випадку терміновому виправленню знадобилося п’ять-шість днів, щоб поширитися по всій глобальній інфраструктурі. Для найтерміновіших проблем безпеки компанія хоче скоротити час від виявлення до безпечного глобального розгортання до однієї години.

Читай нас у