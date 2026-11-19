Microsoft у жовтні запропонувала виплати 60 тисячам працівників за добровільне звільнення замість нового масштабного скорочення штату. Генеральний директор компанії Сатья Наделла заявив, що це рішення пов’язане з реорганізацією роботи навколо штучного інтелекту, повідомляє TechCrunch.

Реорганізація роботи з ШІ

За словами Наделли, Microsoft не має наміру просто замінювати працівників, зокрема інженерів-програмістів, штучним інтелектом. Компанія перебудовує робочі процеси так, щоб співробітники використовували ШІ у своїй роботі та більше зосереджувалися на керуванні ШІ-агентами.

Наделла зазначив, що програмна інженерія не зникає і, на його думку, розвиватиметься, однак зміняться структура команд і характер роботи інженерів. Він визнав, що така реорганізація може бути складною для частини працівників, але назвав її необхідною.

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Приклад команди Cowork

Як приклад керівник Microsoft навів команду, що створює Cowork — ШІ-агента у застосунках Microsoft 365. За його словами, до неї входять 11 розробників, які навчилися використовувати ШІ у своїй роботі. Наделла описав їхній підхід як створення «фабрики програмного забезпечення», що розробляє продукт, а не безпосередню роботу над кожним його елементом.

Гендиректор Microsoft вважає, що з часом усі працівники можуть перейти до ролі керівників агентів, а не виконувати роботу безпосередньо. Він додав, що компанії, яка не була створена як ШІ-орієнтована, знадобиться більше часу для зміни робочих процесів.

В інтерв’ю подкасту The Pragmatic Engineer Наделла також сказав, що розмови про технологічну сингулярність і можливу втрату всіх робочих місць через ШІ посилили тривогу працівників. За його словами, запропоновані виплати мали дати людям можливість самостійно обрати подальший кар’єрний шлях.

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