Microsoft розгортає Auto SR для Xbox Ally X у портативному режимі — The Verge

Microsoft почала розгортати технологію Automatic Super Resolution (Auto SR) для портативних пристроїв Xbox Ally X і Xbox Ally X20, а також окремих ПК із Windows Copilot Plus. Технологія дає змогу масштабувати зображення в іграх та є конкурентом DLSS від Nvidia, повідомляє The Verge.

Робота без док-станції

У квітні Microsoft почала тестувати Auto SR на Xbox Ally X, однак тоді функція працювала лише за підключення пристрою до док-станції. Після офіційного запуску технологія доступна і під час гри в портативному режимі від акумулятора.

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Auto SR також підтримує ігри, що працюють у роздільній здатності 1080p. У Microsoft застерегли, що поєднання портативного режиму та 1080p може забезпечувати менш оптимальну продуктивність, ніж інші конфігурації. Водночас компанія заявила про візуальні поліпшення, особливо у старіших іграх.

Новий режим продуктивності

Раніше Auto SR була обмежена частотою приблизно від 60 до 75 кадрів за секунду. Новий режим Auto SR Performance має забезпечити частоту до 120 кадрів за секунду. Його, як і сумісність Auto SR з Auto HDR, додадуть через оновлення Windows.

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