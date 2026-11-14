Microsoft відновила споживчі сервіси після глобального збою — Anadolu Agency

Microsoft повідомила про повне відновлення своїх споживчих продуктів і сервісів станом на 16:10 за Гринвічем у п’ятницю після масштабного глобального збою. Корпоративні сервіси Microsoft 365 також демонстрували стабільне відновлення, повідомляє Anadolu Agency.

Оброблено чергу електронних листів

У повідомленні на сторінці статусу сервісів компанія заявила, що всі раніше уражені середовища повністю відновили роботу. Microsoft також підтвердила обробку черги електронних листів, яка накопичилася під час перебоїв.

«Ми підтвердили, що сервіси в усіх раніше уражених середовищах повністю відновилися, а чергу електронних повідомлень було оброблено, тому проблему усунуто», — зазначили в компанії.

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Збій зачепив користувачів у десятках країн

Під час збою мільйони користувачів щонайменше у 70 країнах мали проблеми з доступом до електронної пошти, Teams і ШІ-асистента Copilot. Microsoft вибачилася за перебої.

Компанія пов’язала порушення роботи з технічною проблемою, яка виникла під час попереднього оновлення мережевої пропускної спроможності. У Microsoft наголосили, що інцидент не був пов’язаний із кібератаками або системами штучного інтелекту.

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