Microsoft заявила про перші ознаки стабілізації після глобального збою — Anadolu Agency

Microsoft повідомила про перші ознаки стабілізації своїх сервісів після масштабного глобального збою, який понад 12 годин обмежував доступ до Outlook, Microsoft 365, Teams та інших продуктів компанії. Як повідомляє Anadolu Agency, компанія застосувала виправлення та перезапустила інфраструктуру, що дало обмежений результат.

Відновлення ще триває

У Microsoft заявили, що продовжують стежити за роботою систем у різних регіонах, оцінювати продуктивність серверів і заходи для збільшення доступної потужності. За даними компанії, останні заходи з оптимізації трафіку дали позитивний результат для стабільності сервісів і збільшення їхньої потужності.

Водночас Microsoft наголосила, що відновлення інфраструктури ще не завершене. Компанія фіксує ранні ознаки стабілізації, однак потужність сервісів поки не повернулася до звичайного рівня, а їхня робота залишається нестабільною, оскільки трафік повертають поступово.

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Скарги користувачів у США

Збій торкнувся поштових скриньок Exchange Online та доступу до Outlook, Microsoft 365 і Teams у кількох регіонах. За даними Downdetector, у США кількість повідомлень про збої перевищила 97 тисяч для Outlook, 38 тисяч для Microsoft 365 і 4,5 тисячі для Teams.

Microsoft раніше назвала основним чинником інциденту неочікувану недоступність серверів, що посилило навантаження на інфраструктуру, яка залишалася доступною. Компанія заявила, що не має даних про зловмисну активність, пов’язану зі збоєм, і після повного відновлення сервісів опублікує звіт про причини інциденту та заходи для зміцнення стійкості інфраструктури.

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