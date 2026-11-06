Microsoft згортає оренду ШІ-потужностей Oracle — Channel NewsAsia

Microsoft згортає домовленість про оренду в Oracle обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Reuters, а Channel NewsAsia опублікувало цей матеріал із посиланням на Bloomberg.

Відмова від продовження контракту

За даними Bloomberg, Microsoft протягом останніх місяців відключала орендовані в Oracle обчислювальні потужності після рішення не продовжувати контракт. Як стверджують джерела, обізнані з питанням, це є частиною ширшого перегляду Microsoft хмарних партнерств, вартість яких обчислюється мільярдами доларів.

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У Bloomberg також зазначили, що з часом орендовані в Oracle потужності стали менш цінними для Microsoft, оскільки перестали відповідати потребам компанії, які змінювалися.

Реакція ринку

Під час післяобідніх торгів акції Oracle знизилися майже на 3%, тоді як котирування Microsoft майже не змінилися. Microsoft і Oracle не надали негайних коментарів на запити Reuters.

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