У Великій Британії на Лондонській біржі металів ціни на мідь у п’ятницю зросли на 6,5% — до понад 12 600 доларів за тонну. Метал може завершити тиждень із приростом приблизно 2%, що стане першим тижневим підвищенням котирувань із тижня, який закінчився 9 жовтня, повідомляє OilPrice.

Відновлення після падіння

У вересні мідь на Лондонській біржі металів сягнула рекордної позначки понад 15 000 доларів за тонну, після чого її ціна істотно знизилася протягом наступних тижнів. Раніше цього тижня котирування опускалися нижче 11 500 доларів за тонну, однак у п’ятницю повернулися вище 12 600 доларів.

За даними видання, це стало найбільшим внутрішньоденним зростанням ціни міді від січня 2026 року. Підвищенню котирувань передувало відновлення американського фондового ринку та акцій технологічних компаній, на тлі якого посилився інтерес інвесторів до ризикових активів.

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Роль попиту та коротких позицій

Аналітики Mysteel зазначили, що зміни очікувань ринку щодо попиту на мідь, пов’язаного зі штучним інтелектом, були одним із важливих чинників останньої волатильності цін.

Стратеги ING з товарних ринків Ева Мантей і Воррен Паттерсон вважають, що п’ятничне зростання могло посилитися через закриття коротких позицій. Водночас фізичний ринок міді в Китаї, за їхньою оцінкою, зберігає відносну стійкість. Аналітики очікують, що увага ринку буде прикута до попиту й запасів у Китаї, а також до можливого повернення міді, що зберігається у США, на світовий ринок.

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