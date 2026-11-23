У Великій Британії, на Лондонській біржі металів, ціна міді в понеділок ненадовго опустилася нижче 12 000 доларів за тонну — вперше з березня. Згодом котирування частково відіграли падіння і близько 9:18 за часом ОАЕ становили 12 160 доларів за тонну, повідомляє The National.

Падіння після рекордного максимуму

Минулого тижня мідь подешевшала на 9%, що стало третім за масштабом тижневим зниженням за останнє десятиліття. У вересні ціна металу сягнула рекордних 14 694 доларів за тонну, перевищивши попередній максимум у 14 527,50 долара, встановлений у січні.

Генеральний директор австралійської компанії Critical Metals, що займається розробкою проєктів у сфері критичних металів, Тоні Сейдж пов’язав спад із сумнівами інвесторів щодо масштабів і окупності витрат, пов’язаних зі штучним інтелектом. За його словами, учасники ринку згортали оптимістичні позиції, що ґрунтувалися на очікуваннях зростання попиту на мідь через розбудову дата-центрів.

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Долар, ставки та дата-центри

Додатковим чинником тиску, за оцінкою Сейджа, став сильніший долар США на тлі очікувань подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою. Оскільки мідь торгується в доларах, зміцнення американської валюти робить метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Після перемоги демократів на проміжних виборах у США аналітики очікують жорсткішого регулювання ШІ та ретельнішого контролю за будівництвом дата-центрів. Керівник товарної стратегії Saxo Bank Оле Гансен зазначив, що суспільна стурбованість енергоспоживанням, впливом на довкілля та витратами на великі дата-центри створює невизначеність для одного з важливих джерел попиту на мідь.

На настрої ринку також впливає ситуація в Китаї — найбільшому у світі споживачі рафінованої міді, на який припадає понад половина глобального використання металу. Міжнародний валютний фонд знизив прогноз економічного зростання Китаю цього року на 0,1 відсоткового пункту — до 4,5%.

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