Мідь у Лондоні впала до мінімуму майже за чотири місяці — OilPrice

У Лондоні 14 листопада ціна тримісячних ф’ючерсів на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 0,5% — до 13 519 доларів за тонну станом на 10:00 за Гринвічем. Під час торгів котирування торкнулися 13 456 доларів за тонну — найнижчої позначки з 17 липня. Метал прямував до п’ятого поспіль тижневого зниження, повідомляє OilPrice.

Реакція ринку на новини Nvidia

Трейдери пов’язували останній етап зниження з повідомленням Nvidia про негайну відставку Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів. Тимчасовою генеральною директоркою компанії стала фінансова директорка Колетт Кресс, яка зберегла фінансову посаду. Акції Nvidia 13 листопада закрилися зі зниженням на 4,3%, а наступного дня втратили ще близько 2%.

Водночас падіння цін на мідь почалося ще в середині жовтня. Goldman Sachs пояснив корекцію позиціонуванням інвесторів в акціях, пов’язаних зі штучним інтелектом, а не послабленням фундаментального попиту на метал. Аналітик Panmure Liberum Том Прайс також вказав на стійку інфляцію у США та перспективу підвищення ставок Федеральною резервною системою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можлива пауза у фінансуванні дата-центрів

Аналітик UBS Тімоті Аркурі заявив, що Nvidia стала важливим джерелом фінансування для неохмарних компаній і розробників у сфері штучного інтелекту. На його думку, компанія може призупинити укладання таких угод навіть за збереження попереднього курсу новим керівництвом. Аналітики JPMorgan не очікують змін у чинних зобов’язаннях, але припускають, що нові угоди можуть укладатися довше або дорожче.

Попит на фізичному ринку Китаю водночас не демонстрував ознак різкого послаблення. Премія Yangshan, яка є індикатором попиту КНР на імпортну мідь, 14 листопада сягнула рекордних 285 доларів за тонну. Запаси міді на складах Шанхайської ф’ючерсної біржі за тиждень скоротилися на 18,3% — до 27 642 тонн, що стало найнижчим рівнем з 23 грудня.

Читай нас у