Мігрантки в Австралії на 20% частіше працюють нижче кваліфікації — ABC News Australia

Жінки-мігрантки в Австралії на 20% частіше за чоловіків-мігрантів мають роботу, для якої їхня кваліфікація є вищою за необхідну. Дослідження некомерційної організації Settlement Services International (SSI) також виявило, що близько 340 тисяч жінок-мігранток у країні працюють нижче свого професійного рівня, повідомляє ABC News Australia.

Професії не визнають

Фарух Тахері до переїзду з Афганістану в 2021 році мала чотири роки досвіду в бухгалтерії. В Австралії вона приблизно рік шукала роботу й отримувала від роботодавців відповіді, що не має потрібної кваліфікації. За підтримки SSI Тахері влаштувалася до модного бренду The Social Outfit у Ньютауні, де працюють і навчаються жінки з-поміж біженок та мігранток.

Там вона займалася продажами, поштовими замовленнями та долучилася до створення колекції одягу. Однак Тахері не вважає роботу у сфері моди довгостроковою кар'єрою. Вона завершила Certificate IV з бухгалтерського обліку та ведення рахунків у TAFE, а нині здобуває диплом з бухгалтерського обліку, щоб знайти роботу за фахом.

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Дорогий і складний шлях

Виконавча директорка Australian Multicultural Women's Alliance Маліні Радж заявила, що мігрантки, які не можуть домогтися визнання закордонної кваліфікації, змушені погоджуватися на роботу для виживання. За її словами, це призводить до нижчих доходів, менших пенсійних заощаджень і гірших довгострокових перспектив.

Радж зазначила, що в Австралії психологи, інженери, вчителі й медсестри стикаються з дорогим, тривалим і складним процесом визнання кваліфікації. Вона навела приклад жінок із закордонною кваліфікацією лікаря загальної практики: в середньому їм потрібно два роки та 50 тисяч доларів, аби отримати визнання й почати працювати в країні.

SSI та Australian Multicultural Women's Alliance закликали призначити національного уповноваженого, який координував би процедуру визнання навичок для нових мігрантів і біженців. Радж наголосила, що в професіях, для яких ці жінки мають кваліфікацію, водночас є дефіцит кадрів.

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