У Данії поєднання мігрені та історії куріння пов’язали з найвищим ризиком ішемічного й геморагічного інсульту у віці до 60 років серед жінок, які народжували. Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого 18 листопада 2026 року в журналі Neurology, повідомляє News-Medical.

Дані майже 1,7 млн учасниць

Науковці проаналізували данські реєстри охорони здоров’я та народжень за 27 років і відібрали майже 1,7 млн людей віком від 15 до 60 років, які народжували. Відомості про мігрень брали з реєстрів, а інформація про куріння ґрунтувалася на самооцінці учасниць.

У 82,8% учасниць не було ні мігрені, ні історії куріння. Лише мігрень мали 3,9%, лише історію куріння — 12,8%, а обидва чинники — 0,5%. Дослідники оцінювали 20-річний ризик ішемічного інсульту, геморагічного інсульту та смерті.

Найвищі показники у групі з двома чинниками

Ризик ішемічного інсульту становив 0,8% у групі без обох чинників, 1,3% у групі з мігренню, 1,5% серед учасниць з історією куріння та 2,8% у тих, хто мав мігрень і історію куріння. Для геморагічного інсульту відповідні показники становили 0,3%, 0,5%, 0,6% і 0,9%.

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Ризик смерті за період спостереження становив 1% у групі без обох чинників, 1,2% у групі з мігренню, 2,3% серед учасниць з історією куріння та 3,4% у групі з обома чинниками.

Після врахування віку, кількості пологів, підвищеного артеріального тиску, діабету та інших чинників ризик раннього ішемічного інсульту у групі з мігренню та історією куріння був у 3,6 раза вищим, ніж у жінок без цих чинників. Для геморагічного інсульту ризик був у 2,6 раза вищим, а ризик смерті — понад утричі вищим.

Автори наголосили, що дослідження виявило статистичні зв’язки, а не довело причинного впливу мігрені чи куріння на інсульт і смерть. Серед обмежень вони назвали можливе неповне відображення мігрені та куріння в реєстрах, а також те, що дані про куріння під час вагітності не обов’язково відображають довготривалі звички людини.

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