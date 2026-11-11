Мікаель Ісхак може не зіграти до кінця року — Interia Sport

У Польщі капітан познанського «Леха» Мікаель Ісхак може не повернутися до гри до кінця року через травму, отриману в матчі проти варшавської «Легії». Як повідомляє Interia Sport з посиланням на TVP Sport, клуб не впевнений, чи шведський нападник ще зіграє в поточній частині сезону.

Травма в матчі з «Легією»

Ісхак зазнав ушкодження 25 жовтня у виїзному матчі проти «Легії» Варшава. На 14-й хвилині 33-річний футболіст попросив заміну.

Спочатку очікували, що відновлення капітана «Леха» триватиме від двох до трьох тижнів. Головний тренер команди Нільс Фредеріксен перед матчем із «Віслою» Краків, який завершився перемогою «Леха» з рахунком 3:1, прогнозував повернення Ісхака приблизно через тиждень після міжнародної паузи або трохи пізніше.

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Однак, за інформацією TVP Sport, перерва може бути тривалішою. Видання повідомило, що в самому клубі не впевнені, чи Ісхак вийде на поле ще в цій частині сезону.

Втрата для «Леха»

У поточному сезоні Ісхак забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі. На позиції нападника його замінює Яннік Аньєрно.

Ісхак виступає за «Лех» із липня 2020 року, коли перейшов із «Нюрнберга» як вільний агент. За даними Interia Sport, він є найкращим іноземним бомбардиром в історії познанського клубу та посідає друге місце в загальному списку голеадорів команди з 126 м'ячами. До рекорду Пйотра Рейса йому бракує п'яти голів.

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