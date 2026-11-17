Мікророботи, рухом яких можна керувати зовнішнім магнітним полем, у дослідах на свинях допомогли ефективніше спрямовувати препарати для розчинення тромбів до закупорених судин. Як повідомляє Live Science, технологію розробляє команда професорки медичних мікросистем ETH Zürich Сімони Шюрле. Результати дослідження ще не описано в рецензованій науковій роботі.

Як працюють мікророботи

Кожен мікроробот має витягнуту форму та складається з магнітного каркаса з наночастинок оксиду заліза, покритого захисною оболонкою з гідрогелевого полімеру. Обертове магнітне поле змушує частинки перевертатися й рухатися судиною, утворюючи невеликі вихори. За задумом дослідників, це допомагає спрямовувати ліки до тромбу.

Жорсткий магнітний каркас забезпечує передбачуване обертання частинок, а гелева оболонка має запобігати їх злипанню. Розробка натхненна бактеріями, що мають магнітні структури та орієнтуються за магнітним полем Землі.

Результати випробувань

Спершу систему перевірили в силіконовій моделі кровоносної судини з тромбами зі свинячої крові. У поєднанні з мікророботами тромболітичний препарат розчиняв закупорення приблизно у 10 разів швидше, ніж за використання самих лише ліків.

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Потім дослідники провели експеримент на живих свинях, розмістивши тромби у судинах нирок тварин. Після введення мікророботів разом із препаратом для розчинення тромбів вдалося відновити кровотік на більшій ділянці, ніж у разі застосування лише препарату.

Наступний етап

Попередні дослідження на мишах показали, що оксид заліза та полімерна оболонка безпечно розкладаються в організмі протягом кількох тижнів. Водночас останні випробування на свинях не оцінювали, як розкладається пристрій в організмі та як почувалися тварини після розчинення тромбів.

Команда планує провести триваліші дослідження безпеки на більших тваринах, перш ніж перейти до випробувань за участю людей. Науковці припускають, що надалі мікророботи можна буде вводити разом із тромболітичними ліками та керувати ними спрямованими електромагнітами в межах наявних процедур лікування тромбів.

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