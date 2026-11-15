Міланські прокурори розслідують ймовірні сафарі на цивільних у Сараєві — Der Spiegel
Міланські прокурори розслідують ймовірні «сафарі» на цивільних у Сараєві під час війни в Боснії. Вперше про це розслідування публічно розповіли самі прокурори, повідомляє Der Spiegel.
Ймовірна участь заможних європейців
За даними видання, заможні європейці нібито платили за можливість стріляти по цивільних. Ці твердження є предметом розслідування, а не встановленими фактами.
У матеріалі йдеться про можливу оплату за стрілянину по цивільних, яку Der Spiegel називає ймовірними «Sarajevo-Safaris». Одна зі свідків згадала гостей, які мали прилади нічного бачення.
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Оцінка прокурора
На опублікованому Der Spiegel фото зображений прокурор Віола в Мілані. Він назвав цю справу «випадком, від якого кров холоне в жилах».
Статтю написав Walter Mayr, який повідомляв із Мілана. Der Spiegel опублікував матеріал 15 листопада 2026 року о 09:08.