Мільярдер Блек позвався до конгресмена Гарсії на $7,5 млн — The Guardian

У США мільярдер Леон Блек подав до федерального суду Нью-Йорка позов про наклеп проти конгресмена від Каліфорнії Роберта Гарсії. Він вимагає $7,5 млн компенсації, стверджуючи, що політик поширював неправдиві заяви про його зв’язки з Джеффрі Епштейном і злочинами фінансиста, пов’язаними з торгівлею людьми. Про це повідомляє The Guardian.

Які заяви оскаржує Блек

У позові Блек стверджує, що після його добровільної співбесіди в Комітеті Палати представників США з нагляду в червні Гарсія в телеетері заявив, нібито бізнесмен перебуває в центрі злочинів Епштейна. За версією позивача, кількома тижнями пізніше конгресмен також сказав, що Блек був серед останніх людей, які контактували з Епштейном перед його смертю у в’язниці 2019 року.

Також у позові стверджується, що Гарсія сказав про розмови з потерпілими, які нібито достовірно називали Блека причетним до безпосереднього насильства над жінками та мережі торгівлі людьми Епштейна. Блек назвав ці твердження неправдивими й заявив, що конгресмен знав про це. На думку бізнесмена, висловлювання завдали йому істотної шкоди.

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Розслідування комітету

Позов подали майже через два місяці після того, як Палата представників проголосувала за визнання Блека винним у неповазі до Конгресу через відмову виконати повістки Комітету з нагляду, який розслідує справу Епштейна. Станом на 5 листопада Міністерство юстиції США не висунуло Блеку обвинувачень у зв’язку з неповагою до Конгресу.

Комітет, який очолює республіканець Джеймс Комер, вимагав від Блека надати всі угоди про нерозголошення, стороною яких він є, а також з’явитися для надання свідчень. Блек не прийшов на заплановане на 3 вересня надання свідчень і не надав усіх запитаних угод. Він окремо подав позов проти Комера та комітету, назвавши повістки недійсними й такими, що виходять за межі повноважень органу.

Блек неодноразово заперечував будь-які неправомірні дії та заявляв, що не знав про злочини Епштейна. Його представник заявив, що мільярдер не вчиняв насильства щодо жінок, не мав стосунків із неповнолітніми, не був причетний до торгівлі людьми й не платив Епштейну за жінок. Офіс Гарсії не одразу відповів на запит про коментар.

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