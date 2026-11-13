Мільярдер Данготе заявив про паузу в кредитуванні через борг $7 млрд — OilPrice

Нігерійський мільярдер Аліко Данготе заявив, що кілька нафтових і газових компаній країни заборгували місцевим банкам близько $7 млрд. За його словами, через це більшість внутрішнього банківського фінансування галузі перебуває на паузі. Про це він сказав на конференції Нігерійської асоціації фахівців із розвідки нафти в Лагосі, повідомляє OilPrice.

Данготе не назвав компаній-боржників, не навів структури заборгованості та не уточнив, яка її частина є простроченою. Він також закликав банки активніше кредитувати операторів, що належать нігерійцям, аби ті менше залежали від пошуку фінансування за кордоном.

Плани щодо видобутку

Уряд Нігерії планує довести видобуток нафти до 3 млн барелів на добу до 2030 року. За останніми наведеними даними, у жовтні країна видобувала 1,51 млн барелів на добу проти 1,53 млн барелів у вересні.

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Жовтневий показник дав Нігерії змогу виконати квоту ОПЕК у 1,5 млн барелів на добу шостий місяць поспіль. Данготе вважає ціль у 3 млн барелів на добу недостатньо амбітною, нагадавши про попередній орієнтир у 4,2 млн барелів на добу до 2024 року, якого країна не досягла.

Ліцензійний раунд і борги НПЗ

Нігерійська комісія з регулювання видобутку нафти пропонує 40 ділянок у межах ліцензійного раунду 2026 року. Регулятор повідомляв, що 22 нещодавні отримувачі ліцензій мають забезпечити щонайменше 250 тис. барелів на добу видобутку протягом п’яти років.

Нафтопереробний завод Данготе поблизу Лагоса потужністю 650 тис. барелів на добу наприкінці червня мав борг у 7,9 трлн найр, або близько $5,8 млрд. За перше півріччя підприємство скоротило його на 798 млрд найр. Водночас Данготе не уточнив, чи враховано запозичення його НПЗ у названій ним сумі боргу нафтового сектору.

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