Мільярдери передали $120 млн природоохоронним фондам Австралії — ABC News Australia

В Австралії Александра Берт і її чоловік Джуліан передали 120 млн доларів десяти природоохоронним фондам. Це один із найбільших благодійних внесків на захист природи в історії країни, повідомляє ABC News Australia.

Australian Wildlife Conservancy (AWC) отримала 25 млн доларів — найбільший грант в історії організації. AWC співпрацює із землевласниками та купує нерухомість у різних частинах Австралії, де реалізує проєкти з відновлення екосистем і повернення місцевих видів тварин у природне середовище.

За словами регіональної екологині AWC на півночі Австралії Ребекки Діте, організація нині управляє територіями, що становлять близько 1,7% площі австралійського континенту. Її стратегія передбачає збільшення цього показника до 5% — це площа, співмірна з територією Німеччини. Діте сказала, що пожертва може допомогти організації досягти цієї мети.

Дослідження кажанів

Частину коштів AWC планує спрямувати на дослідження кажанів. Фахівець організації Олі Айлен зазначив, що кажани становлять понад 20% усіх ссавців, однак їх зазвичай не враховують у природоохоронному управлінні.

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За його словами, дослідники зможуть обстежити заповідні території AWC в Австралії, щоб з’ясувати поширення кажанів, визначити види, яким загрожує небезпека, та, ймовірно, зафіксувати нові знахідки.

Кошти для Bush Heritage Australia

Ще 25 млн доларів отримала Bush Heritage Australia. Керівник напряму науки та охорони природи організації Брюс Веббер назвав фінансування «цілком трансформаційним». За його словами, кошти майже одразу спрямують на придбання тваринницької станції Wooroora площею 20 тис. гектарів поблизу Кернса.

У Bush Heritage Australia назвали Wooroora своїм наймасштабнішим окремим придбанням. Веббер вважає, що наслідки пожертви будуть помітними впродовж наступних 10–15 років і можуть вплинути на збереження біорізноманіття.

Александра Берт заявила, що пожертва здалася подружжю правильним рішенням на тлі швидкого погіршення стану природного середовища. Подружжя також володіє скотарською станцією Bullo River Station на півночі Австралії, де AWC у співпраці з власниками реалізує програми управління землями.

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