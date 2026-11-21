Глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що під час майбутніх неформальних обговорень із лідерами ЄС можуть розглядати всі варіанти подальших відносин, зокрема можливе повернення країни до блоку. Про це повідомляє The Guardian.

Нові домовленості з ЄС

Заява пролунала після того, як Велика Британія та ЄС оголосили про домовленості щодо стандартів харчових продуктів і напоїв, торгівлі викидами та програми молодіжної мобільності.

За планом, 100 тисяч молодих британців зможуть жити, працювати, навчатися й подорожувати в ЄС. Громадяни країн Євросоюзу матимуть подібні можливості у Великій Британії.

Енді Бернем заявив, що домовленості можуть додати 0,5% до ВВП Великої Британії, що він оцінив у 17 млрд фунтів стерлінгів. За його словами, законодавство для реалізації угод мають внести до парламенту наступного тижня.

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Подальші переговори

Мілібенд повідомив, що протягом наступного року Бернем проведе з ЄС додаткові неформальні обговорення щодо подальших кроків. Він також зазначив, що укладені цього тижня угоди є межею можливого до наступних загальних виборів.

Водночас пакет із трьох домовленостей може зірватися через шість місяців: ЄС заявив, що може заблокувати його, якщо Велика Британія не дозволить студентам із країн Євросоюзу навчатися у британських університетах за тарифами для місцевих студентів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що впевнена в можливості знайти рішення.

Від приходу до влади у 2024 році Лейбористська партія дотримується передвиборчих обіцянок не повертати країну до єдиного ринку чи митного союзу ЄС і не відновлювати свободу пересування. Мілібенд сказав, що уряд поважає результат голосування 2016 року, однак світ і Європа відтоді суттєво змінилися.

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