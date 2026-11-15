Мільйони неповнолітніх у світі можуть отримувати допінг — Der Spiegel

Мільйони неповнолітніх у світі, ймовірно, отримують допінг у спорті, повідомляє Der Spiegel. За даними видання, багато з них дістають речовини для підвищення результативності через тренерів або осіб, які ними опікуються.

Гормон росту

Матеріал присвячено використанню гормону росту як допінгу серед дітей. Це інтерв’ю з лікарем, який описує роль батьків у таких випадках. Йдеться про застосування засобів для підвищення спортивних результатів серед неповнолітніх.

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Оцінка лікаря

Лікар, якого цитує видання, сказав, що його дивує, скільки зусиль деякі батьки й тренери, за його словами, докладають, аби цілеспрямовано застосовувати допінг щодо дітей. Він охарактеризував ці зусилля як злочинну енергію. У публікації також згадано високий рівень страждання серед юних велосипедистів.

Інтерв’ю підготували Маттіас Фідлер і Кетрін Ридлінк. Його опублікували 15 листопада 2026 року в розділі Der Spiegel про допінг у спорті.

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