Англійський футбольний клуб «Мілволл» частково закриє стадіон «Ден» після рішення регуляторної комісії, яка підтвердила два звинувачення Футбольної асоціації Англії щодо дискримінаційних скандувань уболівальників. Як повідомляє Sky Sports News, це перший випадок, коли клуб із чотирьох найвищих дивізіонів англійського футболу отримав таке покарання.

Санкції для клубу

Комісія встановила, що під час домашнього матчу проти «Чарльтона» в січні вболівальники скандували вислови з дискримінаційними згадками про інвалідність і сексуальну орієнтацію. «Мілволл» визнав свою провину за висунутими звинуваченнями.

Клубу призначили часткове закриття стадіону на два матчі, однак виконання санкції щодо однієї гри призупинили до завершення сезону 2027/28. Також «Мілволл» оштрафували на 70 тисяч фунтів стерлінгів і зобов’язали сплатити витрати на слухання. Клубу винесли попередження щодо подальшої поведінки та продовжили дію плану дій Футбольної асоціації до кінця наступного сезону.

На матчі проти «Шеффілд Юнайтед» 8 грудня будуть закриті сектори 19, 20, 47 і 48 трибуни Dockers Stand — загалом 1274 місця. У письмовому висновку комісія зазначила, що ступінь відповідальності клубу за ці інциденти був значним.

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Реакція керівництва

Керуючий директор «Мілволла» Марк Фейрбразер перепросив усіх, кого зачепили скандування, визнавши, що клуб зробив недостатньо. Водночас він сказав, що «Мілволл» розчарований рішенням і вже запровадив нові процедури, щоб не допустити повторення подібних випадків.

За словами Фейрбразера, усі встановлені учасники дискримінаційних скандувань у матчі з «Чарльтоном» були молодшими за 18 років. Він закликав до освітньої роботи з уболівальниками та співпраці клубів, Футбольної асоціації й організації Kick It Out.

Це був перший випадок дискримінаційних скандувань на «Дені» з матчу Кубка Англії проти «Евертона» у 2019 році. Водночас від квітня 2023 року зафіксували ще три подібні інциденти за участю фанатів «Мілволла» на виїзних матчах.

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