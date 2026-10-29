Міндовкілля Тайваню та університет підписали меморандум про міські ліси — Taipei Times

Міністерство довкілля Тайваню та Національний Тайбейський технологічний університет підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розумного управління міськими лісами. Демонстраційний майданчик створили поблизу університету в Тайбеї, повідомляє Taipei Times.

Дані та кліматична стійкість

Міністр довкілля Пен Чі-мін заявив, що дерева є частиною інфраструктури кліматичної стійкості й потребують наукових методів для розвитку. За його словами, співпраця міністерства та університету буде зосереджена на розумному енергозбереженні й управлінні кліматичною стійкістю та має стати прикладом для розвитку міських лісів.

Проєкт передбачає чотири напрями: використання наукових даних і технології лазерного сканування LiDAR для сталого управління, циклічне повторне використання відходів виробничих процесів у напівпровідниковій промисловості, поглиблене енергозбереження за допомогою штучного інтелекту та підготовку фахівців із кліматичної стійкості через міждисциплінарну взаємодію.

Цифрове моделювання та дерева

Пен Чі-мін також повідомив, що на майданчику застосують моделювання на основі системи цифрового двійника. Воно має продемонструвати переваги нижчої температури для міських пішоходів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент університету Жень Ї-цзюнь зазначив, що заклад давно займається моніторингом мікроклімату, екологічною інженерією, розумними електромережами та дослідженнями енергозбереження у системах кондиціювання. За його словами, університет використає наукові можливості, досвід випускників і напрацювання з відновлення історичної будівлі пивоварні Chienkuo для розвитку демонстраційного майданчика.

Міністр культури Лі Юань заявив, що його відомство сприятиме включенню до майданчика Національної культурної бази штабу командування ВПС. Він зазначив, що кожне дерево зберігає історію, культуру та пам'ять місцевих жителів.

На тлі суспільного обурення через зростання кількості видалених дерев у Тайбеї Пен Чі-мін згадав про запропонований спеціальний закон щодо міського лісівництва. За його словами, документ передбачає розгляд міських дерев як важливої суспільної інфраструктури та живих істот, обов'язкове інформування громадськості перед їхнім видаленням і лікування хворих дерев замість негайного вирубування.

Читай нас у