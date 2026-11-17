Міністерство енергетики США видало сьомий «екстрений» наказ, який зобов’язує вугільну електростанцію J.H. Campbell у штаті Мічиган не закриватися ще 90 днів. Як повідомляє Electrek, новий припис діятиме до середини лютого. Планове закриття станції мало відбутися 534 дні тому.

Рішення після вердикту суду

Відомство пояснює подібні приписи необхідністю підтримувати надійність електропостачання. За даними видання, Міністерство енергетики застосувало такі розпорядження щодо шести вугільних і однієї нафто-газової електростанцій у шести штатах.

Федеральний апеляційний суд раніше заблокував екстрений наказ щодо J.H. Campbell. Суд одностайно дійшов висновку, що для продовження роботи станції не було надзвичайних обставин. Водночас Міністерство енергетики звернулося з клопотанням про повторний розгляд цього рішення та видало новий 90-денний припис.

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Витрати для споживачів

Власник станції, Consumers, у поданні зазначив, що від початку дії першого екстреного наказу до 30 вересня 2026 року очікує звернутися до Федеральної комісії з регулювання енергетики США щодо відшкодування 303 млн доларів витрат, пов’язаних із цими розпорядженнями.

Electrek зазначає, що ця сума стосується лише J.H. Campbell і не враховує витрат на інші електростанції, роботу яких продовжили за аналогічними наказами. Видання також повідомляє, що власники станцій, яких стосуються ці приписи, подавали заперечення проти них.

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