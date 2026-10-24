Мінералізацію Кизилджаорен назвали малою — South China Morning Post

Китайські та турецькі науковці дослідили геологічне формування родовища Кизилджаорен — найбільшого відомого рідкісноземельного родовища Туреччини — та оцінили його мінералізацію як невелику за масштабом. Як повідомляє South China Morning Post, дослідники вважають, що об’єкт навряд чи найближчим часом стане великою глобальною альтернативою чинним виробникам рідкісноземельних елементів.

Керівник дослідження, професор Університету науки і технологій Китаю та Hebei GEO University Ян Сяоюн заявив, що мінералізація на Кизилджаорен є «невеликою за масштабом» і ще далека від великих рідкісноземельних родовищ. За його словами, доказів існування значних рідкісноземельних покладів у Туреччині чи інших країнах Близького Сходу поки немає.

Як формувалося родовище

Рецензоване дослідження опублікували онлайн у журналі Acta Geologica Sinica 9 жовтня. До роботи долучилися фахівці Китайського університету гірничої справи і технологій, Університету науки і технологій Китаю, Hebei GEO University, Стамбульського університету Джеррахпаша, Shanxi Energy Institute та Сіаньського центру Геологічної служби Китаю.

Автори проаналізували геохімію порід, мінералогічні дані, вміст мікроелементів у флюориті та ізотопи стронцію. Вони описали три етапи утворення родовища: проникнення карбонатитової магми в навколишні породи, відокремлення рідкої фази та формування гідротермальних флюїдів, збагачених рідкісноземельними елементами, фтором і сульфатами, а також вплив атмосферних вод. На останньому етапі відкладалися флюорит, барит і рідкісноземельні мінерали.

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Оцінки руди та складнощі видобутку

У попередній оцінці, на яку посилається стаття, обсяг рідкісноземельної руди Кизилджаорен становив близько 4,67 млн тонн із середнім вмістом 2,78%. Водночас цей показник відображає загальний обсяг руди, а не обсяг перероблених оксидів рідкісноземельних елементів, тому пряме порівняння з даними щодо інших родовищ обмежене різницею у стандартах звітності.

Для порівняння, найбільше у світі родовище Баян-Обо у Внутрішній Монголії має понад 57,4 млн тонн рідкісноземельних запасів із середнім вмістом близько 6% оксидів. Ян зазначив, що Кизилджаорен належить до того самого загального класу магматичних карбонатитів, що й китайське родовище Маонюпін, але суттєво відрізняється від Баян-Обо за масштабом.

Додатковою перешкодою є екологічні ризики: в окремих зразках із Кизилджаорен виявили понад 1 000 частин на мільйон торію. Науковець наголосив, що це не середній показник для всього родовища, але видобуток рідкісноземельних елементів має екологічну ціну. Він також підкреслив, що робота має суто академічний характер і сама по собі не здатна змінити глобальні ланцюги постачання.

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