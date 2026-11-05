Мінфін Фінляндії запропонував плату 30 євро за бібліотечну картку — YLE News

Міністерство фінансів Фінляндії запропонувало запровадити щорічну плату приблизно 30 євро за бібліотечні картки для дорослих. Ініціатива входить до понад 100 пропозицій щодо скорочення видатків та підвищення податків, які, на думку відомства, можуть допомогти наступному уряду збалансувати економіку, повідомляє YLE News.

Очікувані надходження

За оцінкою міністерства, плата за картки могла б приносити державі близько 36 млн євро щороку. Наразі картки публічних бібліотек у країні є безоплатними: це відповідає принципу доступності базових послуг для всіх.

Позаштатна бібліотекарка та популяризаторка читання Пяйві Х. Йокітало наголосила, що безоплатний доступ до бібліотек закріплений законодавчо. Перший бібліотечний закон Фінляндії, ухвалений 1928 року, передбачає безкоштовне користування бібліотеками.

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Побоювання щодо доступу

За словами Йокітало, у Фінляндії бібліотеками користуються особливо активно: близько 2 млн людей мають бібліотечні картки, а минулого року було здійснено 87,9 млн позик. Це становить орієнтовно 14–15 позик на одну людину на рік. Приблизно 40% населення користується бібліотеками або зареєстроване в них.

Йокітало послалася на європейські опитування, які свідчать, що в країнах із платними бібліотечними послугами люди користуються бібліотеками рідше. Вона також нагадала, що наприкінці 1990-х років подібну ідею у Фінляндії вже обговорювали, однак від неї відмовилися після суспільної реакції.

Питання доступу до бібліотек пов'язують і зі зниженням навичок читання та письма у Фінляндії, особливо серед дітей, підлітків і молоді. Водночас національна стратегія грамотності ставить за мету зробити країну найграмотнішою у світі до 2030 року.

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