Міністерство фінансів Японії відкладе запуск нового виду державних облігацій із плаваючою ставкою, які раніше планували розмістити щонайраніше в січні. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, про це заявили два обізнані з ситуацією джерела. За їхніми словами, відомство хоче спершу переконатися, що попит інвесторів на ці цінні папери буде стабільним.

Перегляд планів випуску

Джерела зазначили, що Мінфін не встановлюватиме дату запуску, доки не оцінить можливість регулярного випуску таких облігацій. Міністерство розглядало випуск дворічних паперів із плаваючою ставкою та вивчало інтерес потенційних покупців.

Відомство не надало негайного коментаря щодо цієї інформації. За даними джерел, рішення мають відобразити у плані випуску державних облігацій Японії на 2027 фінансовий рік. Його очікують наприкінці року після консультацій із первинними дилерами та іншими учасниками ринку, зокрема на запланованій на 26 листопада зустрічі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна ситуації на ринку

Облігації з плаваючою ставкою відрізняються від паперів із фіксованим купоном тим, що їхні виплати коригуються відповідно до ринкових процентних ставок. Це може захищати інвесторів від втрат у разі зростання дохідності облігацій.

Міністерство почало готувати новий інструмент у 2024 році, розраховуючи підтримати інтерес інвесторів до японського державного боргу на тлі відходу Банку Японії від багаторічної надм'якої монетарної політики та підвищення ставок. Водночас ринок дедалі більше враховує у цінах майбутнє підвищення ставок, що, за словами джерел, послабило привабливість таких паперів як захисту від зростання дохідності.

Японія раніше вже випускала 15-річні облігації з плаваючою ставкою. Запропонований дворічний інструмент міг стати першою короткостроковою державною облігацією такого типу в країні. За даними джерел, Мінфін планує повернутися до розгляду випуску під час проміжного перегляду плану в червні.

Читай нас у