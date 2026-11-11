Мінфін Німеччини розглядає заміну податкових класів III і V для пар — Tagesschau

Міністерство фінансів Німеччини розглядає можливість замінити податкові класи III і V для подружніх та зареєстрованих партнерів автоматизованою факторною процедурою. Про це Tagesschau повідомило з посиланням на джерела у відомстві. За даними телеканалу, федеральна влада обговорює цей план із землями.

Автоматизована процедура

За новою процедурою оподаткування партнерів автоматично враховуватиме розподіл їхніх доходів. У міністерстві вважають, що в разі переходу на цю систему багатьом парам, які подають спільну декларацію, більше не доведеться подавати податкову декларацію.

Ініціатива має увійти до запланованого на 2027 рік закону про спрощення оподаткування. Міністерство пояснює її прагненням зменшити бюрократію для громадян і навантаження на податкові органи. У відомстві зазначають, що поєднання класів III і V лише рідко відповідає фактичному співвідношенню доходів у парі, тому розрахунки нині доводиться коригувати в декларації.

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Можливі наслідки

Нині подружжя або зареєстровані партнери можуть обрати клас IV для обох, тобто факторну процедуру, або поєднання класів III і V. За другого варіанта партнер із вищим доходом має менші щомісячні податкові відрахування у класі III, а інший — більші відрахування у класі V.

За оцінкою міністерства, якщо реформа буде запроваджена, загальна сума податку на доходи для пари не зміниться, проте податкове навантаження інакше розподілятиметься між партнерами. Відомство також очікує, що це може створити додаткові стимули до роботи для партнера з меншим заробітком. Наразі через комбінацію III і V податкову декларацію зобов’язані подавати близько 12 мільйонів подружніх та зареєстрованих партнерів.

Водночас реалізація плану не гарантована, оскільки такої реформи немає в коаліційній угоді. Міністр фінансів Баварії Альберт Фюраккер із ХСС виступив проти ініціативи, а представник фракції ХДС/ХСС з фінансових питань Фріц Гюнцлер заявив, що автоматизація факторної процедури може бути корисною і без скасування класів III та V.

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