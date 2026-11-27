У Румунії Міністерство фінансів нагадало уряду, що перевищення державним боргом рівня 60% валового внутрішнього продукту запускає передбачені законом обмеження видатків та інші заходи для зниження боргу нижче цього показника.

Обмеження видатків

Йдеться про норми Закону про фіскально-бюджетну відповідальність №69/2010. Як повідомляє Romania Insider, ці положення передбачають заморожування сукупних витрат на соціальне забезпечення та фонду оплати праці в державному секторі.

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Такі обмеження мали б діяти, доки державний борг не знизиться нижче порогу в 60% ВВП. Видання зазначає, що, за висновками документа, цього, ймовірно, не станеться до завершення прогнозного періоду у 2031 році. Водночас остаточного висновку в документі не наведено.

Виняток за надзвичайних обставин

Закон також містить відступну норму — пункт 5 статті 13. Її можна застосувати за надзвичайних обставин, але лише за умови, що це не поставить під загрозу стійкість державного боргу в середньо- та довгостроковій перспективі.

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