Мініатюрний мікроскоп, закріплений на голові миші, записує активність нейронів, коли тварина досліджує природне для неї середовище та взаємодіє з іншими мишами. Про цей пристрій повідомляє Nature у матеріалі від 24 листопада 2026 року.

Активність під час руху

Матеріал має формат News & Views Forum. У ньому фахівці обговорюють технологію мініатюрного пристрою та можливості її застосування. Опис Nature вказує, що пристрій реєструє нейронну активність, поки миші пересуваються середовищем і взаємодіють одна з одною.

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Автори матеріалу

Авторами публікації є Вейцзян Ян із факультету електротехніки та комп’ютерної інженерії Каліфорнійського університету в Девісі та Марко Тріподі з Лабораторії молекулярної біології MRC у Кембриджі.

У розділі The Paper in Brief Nature також посилається на роботу Zhang та співавторів, опубліковану в журналі Nature, томі 659, на сторінках 987–999.

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