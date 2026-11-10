Міністерка економіки Естонії не погодила проєкт щодо Nutri-Score — ERR News

Міністерка економіки та промисловості Естонії Лііна Вахтрас не погодила проєкт регламенту, який мав дозволити виробникам добровільно використовувати на харчових продуктах маркування Nutri-Score. Систему готувало Міністерство регіональних справ і сільського господарства Естонії, повідомляє ERR News.

Nutri-Score присвоює продуктам загальний харчовий рейтинг за п’ятирівневою кольоровою шкалою з літерами. Передбачається, що таке позначення має спростити споживачам вибір здоровіших продуктів.

Зауваження до проєкту

Вахтрас заявила, що перед упровадженням конкретної системи слід ретельніше оцінити потребу в ній, можливі альтернативи та наслідки для бізнесу. На її думку, супровідні документи до проєкту недостатньо пояснюють, як врахували заперечення виробників харчів, які альтернативи розглядалися та якими можуть бути заходи зі зменшення ризиків.

Виробники продуктів різко виступили проти Nutri-Score. Вони вважають систему такою, що може вводити в оману, а її вплив на здоров’я населення — науково не доведеним. Водночас педіатри підтримали маркування, наголосивши, що щодня бачать наслідки ожиріння, а наявні відомості на упаковках не є достатньо зрозумілими для споживачів.

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Витрати та альтернативи

За словами міністерки, компанії та галузеві об’єднання, які зверталися до Міністерства економіки та комунікацій, не бачать чіткої потреби у використанні Nutri-Score в Естонії. На їхню думку, маркування не забезпечить конкурентної переваги або додаткових можливостей для продажу на експортних ринках.

Вахтрас також зазначила, що на основних сусідніх для Естонії ринках Nutri-Score не застосовують. У країнах Північної Європи, зокрема у Швеції та Данії, використовують маркування Keyhole. Вона вказала, що дослідження свідчать про здатність Nutri-Score полегшувати порівняння харчових характеристик товарів, однак вплив на реальні рішення покупців є помірним.

Міністерка наголосила, що добровільне приєднання до системи все одно потребуватиме витрат на оновлення упаковок, розрахунок оцінок, друк та інші процедури. Вона також вважає за потрібне порівняти Nutri-Score з іншими європейськими системами маркування і оцінити доцільність очікування спільного рішення Європейського Союзу. Питання відповідності Nutri-Score законодавству ЄС нині розглядає Суд Європейського Союзу.

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