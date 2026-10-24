Міністерка Фу: водопровідна вода Сінгапуру безпечна попри смог — Channel NewsAsia
У Сінгапурі водопровідна вода залишається безпечною для пиття попри смог, заявила 24 жовтня міністерка сталого розвитку та довкілля Ґрейс Фу. Її коментарі пролунали після поширення в соціальних мережах відео з темнуватою дощовою водою, повідомляє Channel NewsAsia.
Очищення води у водосховищах
Фу записала звернення в лабораторії контролю якості води національного водного агентства PUB. Вона пояснила, що дощова вода, зібрана під час смогу, може бути кислотнішою та містити більше частинок і органічних речовин.
Водночас вода з водосховищ Сінгапуру проходить кілька етапів очищення, під час яких видаляють бруд, дрібні частинки та інші домішки. За словами міністерки, системи водоочищення здатні відфільтровувати частинки, у 100 разів менші за PM2.5.
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Додаткові перевірки якості
PM2.5 — це дрібнодисперсні частинки діаметром 2,5 мікрометра або менше, які зазвичай переважають у повітрі під час епізодів смогу в Сінгапурі. Фу заявила, що ці частинки видаляють у процесі комплексного очищення води.
PUB також посилило перевірки якості води як додатковий запобіжний захід. За словами міністерки, проведені тести не виявили незвичайних змін у якості очищеної води. Водночас вона порадила не використовувати дощову воду для пиття, приготування їжі чи особистої гігієни.