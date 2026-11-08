Міністерка культури Нанді закликала уникати суперечок про повернення до ЄС — The Guardian

Міністерка культури Великої Британії Ліза Нанді закликала не повертатися до суперечок про повторний вступ країни до Європейського Союзу. Водночас вона заявила, що уряд має прагнути тісніших відносин із ЄС, аби виконати обіцянки, які лунали під час референдуму щодо Brexit. Про це повідомляє The Guardian.

Розбіжності в уряді

Нанді висловила застереження щодо плану прем’єр-міністра Енді Бернема провести з громадськістю чесну розмову про Brexit. За даними видання, кілька членів уряду побоюються, що це може знову загострити дискусії та зіграти на користь партії Reform UK Найджела Фараджа.

Міністерка заявила, що не вважає за потрібне повторювати суперечки про те, чи має Велика Британія бути в ЄС. Вона також визнала, що протягом останнього десятиліття британська влада серйозно підвела громадян. На запитання, чи підтримує вона повернення країни до ЄС, Нанді відповіла, що не знає, чи є це можливим вибором.

Водночас у коментарі Sky News вона сказала, що важливо чесно говорити про недоліки чинної угоди щодо Brexit, яка, за її словами, не відповідає обіцянкам, наданим британцям.

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Наступні переговори з ЄС

Бернем, за інформацією The Guardian, хоче окреслити варіанти тісніших відносин із Євросоюзом і перевірити ставлення громадськості, а не відразу визначати остаточну мету переговорів. Він також має намір домагатися мандата на початок переговорів із ЄС у передвиборчій програмі Лейбористської партії.

20 листопада в Брюсселі очікують підтвердження домовленостей щодо сільського господарства й харчових продуктів, торгівлі викидами та віз для молоді. Серед можливих тем наступного етапу переговорів називають чергову спробу Великої Британії приєднатися до оборонного фонду SAFE ЄС обсягом 150 млрд євро, співпрацю у правоохоронній сфері, питання кордонів і віз для гастрольних артистів.

Позиції сторін

Колишній головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Лондон не зможе вибірково обрати лише частину свобод єдиного ринку, зокрема уникнувши свободи пересування. Обережну позицію щодо повного повернення до ЄС, за даними видання, також займають міністр у справах бізнесу Джонатан Рейнольдс і міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

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