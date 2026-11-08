Міністерка культури Ненді закликала медіа захистити викривачок — The Guardian

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді заявила, що жінки, які повідомляють про насильство в медіа та інших сферах суспільного життя, надто часто залишаються без належного захисту. Вона закликала медіаорганізації запровадити механізми підтримки вразливих викривачів після обвинувального вироку Расселу Бренду.

Як повідомляє The Guardian, Бренда визнали винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальному насильстві щодо ще трьох. Призначення покарання у цій справі заплановане на понеділок. Після вердикту також стало відомо, що Бренда розслідують у зв’язку з двома додатковими заявами про зґвалтування.

Нерівність у медіа та політиці

В інтерв’ю програмі BBC Sunday with Laura Kuenssberg Ненді сказала, що не може стверджувати, ніби такі випадки не відбуваються нині. За її словами, в медіа й політиці існує значний дисбаланс влади, а працівники часто мають короткострокові та гнучкі контракти. Особисті зв’язки й репутація можуть визначати кар’єрні перспективи, через що публічні заяви про зловживання мають для людей високу ціну.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до дій

Міністерка позитивно оцінила кроки BBC, зокрема приєднання корпорації до Creative Industries Independent Standards Authority — органу для викривачів у креативних індустріях. Проте вона наголосила, що інші установи досі не вжили аналогічних заходів і мають серйозно поставитися до захисту тих, хто повідомляє про зловживання.

Раніше в ефірі Sky News Ненді також заявила, що уряд розглядає можливі додаткові кроки для захисту викривачів у таких обставинах.

Читай нас у