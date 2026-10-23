Міністерка Квінсленду Аманда Кемм подала у відставку — The Guardian

В Австралії міністерка штату Квінсленд Аманда Кемм подала у відставку зі складу уряду після кількох місяців тиску через роботу влади у сфері захисту дітей і запобігання домашньому та сімейному насильству. Вона заявила журналістам, що ухвалила це рішення самостійно.

Здоров’я та безпека

Кемм повідомила, що нещодавно перебувала у шеститижневій медичній відпустці, під час якої перенесла операцію. За її словами, відновлення буде тривалим, а через робоче навантаження та постійний стрес вона не зможе й надалі виконувати міністерські обов’язки. Міністерка додала, що вважала б несправедливим щодо уряду брати додаткову відпустку.

Також Кемм заявила, що протягом року зазнавала переслідувань, погроз, булінгу й особистої дискредитації. Вона сказала, що повідомлення про ймовірний напад на федеральну депутатку Гелен Гейнс посилили її переконання в необхідності серйозно ставитися до здоров’я, безпеки та добробуту людей у публічному житті.

За даними The Guardian, Кемм наголосила, що громадський контроль і підзвітність є важливими для демократії, але переслідування, погрози, булінг і особиста дискредитація не належать до таких практик.

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Критика роботи уряду

До медичної відпустки Кемм була однією з міністерок уряду, яких найбільше критикували. Вона одночасно відповідала за захист дітей і запобігання сімейному насильству. Уряд Квінсленду критикували після заяв про те, що діти під державною опікою спали на підлозі в урядових офісах. Працівники сфери захисту дітей пов’язували це з урядовою політикою, зокрема зі скасуванням контрактів із деякими постачальниками послуг резидентного догляду.

Кемм також зазнала тиску через скорочення бюджетних видатків на запобігання домашньому та сімейному насильству, а також через відсутність прогресу в реформах, яких вимагала робоча група з питань безпеки жінок і правосуддя, створена попереднім урядом.

Прем’єр Квінсленду Девід Крисафуллі заявив, що хоче підтримати Кемм і що її не усували через результати роботи. Заміну міністерці, як очікується, оголосять пізніше у п’ятницю. Видання також повідомляє, що уряд, імовірно, не проводитиме масштабних кадрових перестановок, а призначить нового члена кабінету замість Кемм.

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