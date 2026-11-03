Міністерка у справах жінок Західної Австралії Сімон Макгурк заявила, що вона та співробітники її офісу останніми тижнями отримували мізогінні образи й агресивні повідомлення. За її словами, цей потік не зменшився після ймовірного нападу на незалежну федеральну депутатку Гелен Гейнс у штаті Вікторія. Про це повідомляє ABC News Australia.

За даними видання, після ймовірного нападу біля свого виборчого офісу Гейнс ампутували обидві ноги. Через кілька днів чоловікові також висунули обвинувачення у справі про ймовірні погрози працівникам офісу міністерки штату Ганни Бізлі.

Образи працівникам і повідомлення онлайн

Макгурк розповіла, що напередодні один із працівників її офісу почув грубу лайку під час телефонної розмови з виборцем. Сама міністерка заявила, що минулого місяця отримувала численні агресивні приватні повідомлення.

За її словами, потік образ посилився після публікації відео з критикою скетчу американського коміка Шейна Гілліса в Saturday Night Live. У цьому скетчі комік зневажливо висловився про жінок, які носять шорти до спортзалу. Макгурк повідомила, що серед дописів були заклики до самогубства, побажання смерті та побажання шкоди її дітям.

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Заклик до відповідальної дискусії

Під час бізнес-сніданку Макгурк сказала, що від моменту обрання до парламенту штату у 2013 році вона не бачила в політиці стільки ненависті та злості. На її думку, це створює реальну небезпеку для громади, зокрема для жінок у публічному житті.

Вона назвала тривожним зростання ненависті в інтернеті та заявила, що схожу риторику використовують як ультраправі, так і ультраліві. Водночас Макгурк наголосила, що політикам необхідно бути присутніми в соціальних мережах, оскільки це один зі способів спілкування з виборцями. За її словами, там вона отримує також позитивні відгуки.

Міністерка закликала лідерів громад сприяти поважній та поінформованій публічній дискусії, зокрема протидіючи дезінформації. Вона додала, що уряд Західної Австралії працює над протидією домашньому й сексуальному насильству та оновлює законодавство у цій сфері.

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