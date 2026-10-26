Міністерка ПАР заперечила спалах хвороб після 833 звернень — Daily Maverick

У Бронкгорстспройті, що в муніципалітеті Тшване в ПАР, міністерка водних ресурсів і санітарії Пеммі Маджодіна заявила, що випадки шлунково-кишкових захворювань, пов’язані із забрудненням води, не слід класифікувати як спалах. За даними Daily Maverick, по медичну допомогу звернулися 833 людини, близько 40% із них — діти віком до чотирьох років.

Маджодіна 26 жовтня відвідала районну лікарню Бронкгорстспройта разом із віцепрезидентом ПАР Полом Машатіле. За її словами, через забруднення води у лікарні залишалися троє пацієнтів, а жоден із госпіталізованих не перебував там понад три дні. Міністерка пояснила, що пацієнтів лікували від зневоднення, після чого виписували додому.

Проблеми з очищенням води

Жителі захворіли після вживання води з водоочисної станції Бронкгорстспройта. Видання повідомляє, що протягом кількох тижнів для обробки води проти кишкової палички E. coli не застосовували хлор через проблеми із закупівлями.

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Маджодіна також припустила, що на кількість випадків могли вплинути запаси води, які продовжували використовувати мешканці, попри попередження влади не пити та не використовувати забруднену воду. Вона додала, що чиновники не могли підтвердити безпечність води, яку жителям постачали приватні автоцистерни.

Постачання автоцистернами та розслідування

Для забезпечення постраждалих районів залучили 36 автоцистерн із чистою водою. Водночас мешканці розповіли виданню про нерегулярні поставки та нестачу води. Мер Тшване Насіфі Мойя заявила, що цистерни мають працювати з 8:00 до 20:00, а обмежень на обсяг води для жителів немає.

Чиновники не назвали строків, коли безпечна вода знову надійде до кранів жителів. Мойя повідомила, що керівника водоочисної станції вже відсторонили від роботи. Внутрішнє та зовнішнє розслідування мають встановити відповідальних за неналежний контроль рівня хлору й несвоєчасне інформування про забруднення.

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