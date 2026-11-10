Міністерка Райхе закликала обговорити захист від звільнення — Tagesschau

У Берліні міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе на машинобудівному саміті висловилася за зміни у трудовому законодавстві, зокрема за обговорення правил захисту працівників від звільнення. Як повідомляє Tagesschau, політикиня вважає, що для збереження конкурентоспроможності країні потрібно підвищувати продуктивність праці.

За словами Райхе, йдеться не лише про збільшення тривалості трудового життя, а й про те, щоб працювати трохи більше й довше щодня. Вона зазначила, що враховує побоювання працівників, однак жорсткий і негнучкий захист від звільнення, на її думку, може перешкоджати змінам у компаніях. Міністерка додала, що в ситуації, коли підприємству потрібно скорочувати штат, це важке рішення для обох сторін, але воно може створити передумови для подальшого зростання компанії.

Критика від машинобудівників

Президент Німецької асоціації машинобудування VDMA Бертрам Кавлат на відкритті саміту різко розкритикував федеральний уряд за повільне впровадження реформ. Він заявив, що внутрішні суперечки в коаліції блокують нагальні зміни та, на його думку, ставлять під загрозу промислову базу Німеччини.

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Кавлат пов'язав затримки реформ із відсутністю інвестицій, зростанням бюрократії та соціальних витрат. За його словами, багато компаній ставлять питання про доцільність подальших інвестицій у Німеччині.

Пропозиція збільшити робочий час

VDMA закликав до реформування ринку праці та скорочення бюрократії. Кавлат послався на дослідження Інституту німецької економіки, проведене для асоціації: додаткова година роботи на тиждень могла б через п'ять років підвищити економічну активність на 1,5%, а корпоративні інвестиції — майже на 5%.

Згідно з наведеними асоціацією оцінками, за цей період кількість зайнятих могла б зрости приблизно на 120 тисяч осіб, а рівень безробіття — знизитися на 0,2 відсоткового пункту. Чорно-червона коаліція в Німеччині стоїть перед важливими тижнями: серед тем — пенсійна реформа, скорочення бюрократії та підвищення гнучкості ринку праці.

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